سباق «الشراع الحديث» بدبي يجمع أصحاب الهمم

شهدت شواطئ جميرا للمرة الأولى حدثاً فريداً من نوعه، نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جمع أبطال الإرادة من أصحاب الهمم في منتخب الأولمبياد الخاص في سباق على قوارب الشراع الحديث. ونظم النادي الفعالية الجديدة على هامش الجولة الثالثة من منافسات (بطل الإمارات) للشراع الحديث. وتأتي مشاركة منتخب الأولمبياد الخاص في إطار معسكره التدريبي بدبي، استعداداً للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2023، التي ستقام في برلين من 17 إلى 25 يونيو المقبل.