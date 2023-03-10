تكريم الإعلامية حصة الرياسي بجائزة «الشرق الأوسط للتميز»

نالت الزميلة حصة محمد الرياسي، مذيع أول مقدم برامج رياضية في مؤسسة دبي للإعلام، تكريماً في جائزة «الشرق الأوسط للتميز»، وذلك باختيارها للفوز بجائزة تميز المرأة القيادية في إدارة قطاع الرياضة.

جاء تكريم الرياسي، خلال المؤتمر الدولي الأول للقيادات في منطقة الشرق الأوسط، الذي أقيم في الدولة يومي الثامن والتاسع من مارس، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للقيادات، الذي يحتفل باليوبيل الفضي «25 عاماً» على انطلاقه. وتم اختيار الرياسي من قبل معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، تزامناً مع إقامة المؤتمر واحتفالية العالم باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور صُنّاع القرار من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية، وتسليط الضوء على أهم النجاحات القيادية والريادية، وإبراز ما حققته المرأة من تفوق ولكي تكون قدوة للجيل المقبل.

وبحسب القائمين على الجائزة، تم اختيار الرياسي كقدوة في العمل الإعلام الرياضي، والحضور البارز لها، والذي له دلالات قيادية طيبة ونتيجة طبيعية، لتراكم خبراتها واستمرار نجاحاتها في سبيل ترسيخ أسس التضامن داخل النسيج المجتمعي الرياضي، والتفاعل مع الحياة والفكر الإعلامي والرياضي.

وأكدت الرياسي أن اختيارها ليس تكريماً لها، بقدر ما هو ترسيخ لمكانة بنت الإمارات، وتوجهت بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية والحرص دائماً على تمكينها في كل المجالات، كما وجهت الشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام والقائمين عليها على ما يقدموه من دعم للمرأة الإماراتية، وتحفيز الكفاءات الوطنية على الإبداع والتفوق.