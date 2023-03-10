16 الجاري الموعد النهائي لاستلام ملفات الترشح في «جائزة البصمة الرياضية»

ينتهي في 16 الجاري الموعد المُحدد لاستلام ملفات الترشح للدورة الرابعة من «جائزة البصمة الرياضية»، التي يتم تنظيمها من مؤسسة وطني الإمارات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وأعلنت مؤسسة وطني الإمارات ومجلس دبي الرياضي عن استمرار فتح باب الترشح لاستلام الملفات للدورة الحالية، التي تقام هذا العام تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

وحث مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي الأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي المساهمات في العمل الإنساني، ودعم نشر ممارسة الرياضة، على الترشح للتنافس في الفئتين، الفردية والمؤسسية، لنيل شرف الفوز بهذه الجائزة الوطنية المهمة التي تعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع، ضمن محور التنافس «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي».

وكانت مجموعة «لاند مارك» التجارية الكبرى فازت بالجائزة في الدورة الأولى تقديراً لدور المجموعة في التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع فئات المجتمع، كما فازت «نخيل» بجائزة الدورة الثانية، بفضل مبادراتها المستمرة لتعزيز أسلوب حياة متوازن للمجتمع. وفازت «مجموعة الخيّاط للاستثمار» بالجائزة في دورتها الثالثة، لجهودها في نشر ممارسة الرياضة، وتحفيز جميع أفراد المجتمع على تبني نهج ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، من أجل صحة وسعادة ونشاط المجتمع.