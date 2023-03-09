مدرب

كشف مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين أن إدارة النادي منحته مهلة لتصحيح مسار الفريق، بعد التراجع في النتائج خلال الفترة الحالية، وأنه سيكون مهدداً بالرحيل في حال استمر الأمر.

تمديد

تسعى إدارة أحد أندية المحترفين إلى تمديد عقد لاعبها الأجنبي لمدة موسمين، على الرغم من أن اللاعب مازال يتبقى في عقده موسم آخر، وذلك لتحصينه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

«الفار»

دعا رياضيون وجمهور في دوري «الهواة» إلى استخدام تقنية الفيديو «الفار» في المباريات المقبلة، خصوصاً التي يكون طرفها أندية تتصارع على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.