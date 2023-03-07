حتا يسكن قمة «الهواة» بفارق 5 نقاط

احتفظ فريق حتا بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى مع نهاية الجولة الـ24، بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة، موسعاً الفارق بينه وأقرب منافسيه دبا الحصن إلى خمس نقاط، فيما بقي الإمارات في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وجرت خلال الجولة ثماني مباريات، انتهت مباراتان منها بالتعادل، وشهدت الجولة غزارة تهديفية وصلت إلى 27 هدفاً، بمعدل يزيد على ثلاثة أهداف في كل مباراة.

وأقيمت المباريات على مدار ثلاثة أيام، وافتتح فريقا سيتي والتعاون مواجهات الجولة، حيث حقق التعاون الفوز بهدفين مقابل هدف، وفي اليوم الثاني فاز العروبة على الجزيرة الحمراء بهدفين لهدف، وتعادل الرمس ومسافي بهدف لكل منهما، وعاد الحمرية بفوز ثمين على حسابه مضيفه فرسان هسبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وضمن مباريات اليوم الثالث تفوق الإمارات على دبا الحصن 4-1، وكسب حتا بينونة 2-1، وعاد الفجيرة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على جلف إف سي 3-1 وتعادل العربي ومصفوت 1-1.

وتصدر حتا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه دبا الحصن 45، الإمارات 44، الحمرية 43، مصفوت 37، العربي 34، الجزيرة الحمراء 32، التعاون 32، مسافي 31، العروبة 31، الرمس 29، جلف إف سي 27، الذيد 26، الفجيرة 26، سيتي 16، بينونة 15، فرسان هسبانيا 8.

وزاحم فيليب إستوبرفيك لاعب العروبة دياغو فارياس من الإمارات على صدارة ترتيب الهدافين، بعد أن رفع رصيده إلى 18 هدفاً ليتقاسما المركز الأول، وجاء فارس الجابري من العربي خلفهما بـ15 هدفاً، ثم محمد المربوعي دبا الحصن وكارلوس فيلهو التعاون، ولكل منهما 13 هدفاً.