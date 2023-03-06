اتفاق

توصلت إدارة أحد أندية الدوري إلى اتفاق للتعاقد بشكل نهائي مع لاعب أجنبي يلعب معاراً حتى نهاية الموسم، إذ أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار، بينما لم يمانع ناديه من بيع عقده بشكل نهائي.

تلفزيون

عبّر مشجعون في دوري الدرجة الأولى عن استغرابهم لقلة عدد المباريات التي يتم نقلها تلفزيونياً بشكل مباشر، رغم زيادة عدد الأندية التي تتنافس على لقب الدوري، وبطاقتي الصعود إلى المحترفين.

مساحة

يرى مدرب بأحد أندية «الهواة» أن لاعبه لديه إمكانات فنية عالية، وقادر على تقديم مردود كبير، لو كان يلعب في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن اللاعب لا يجد المساحات المفتوحة أمامه، بسبب اعتماد أغلب أندية الهواة على الدفاع المغلق.