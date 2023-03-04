ديوكوفيتش: "الألعاب الحكومية" فكرة رائعة من حمدان بن محمد

عبر نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، عن سعادته بلقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال منافسات دورة الألعاب الحكومية في دبي.

وكان ديوكوفيتش، الذي شارك في النسخة الـ31 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، زار فعاليات الدورة يوم الخميس الماضي، تزامناً مع انطلاق منافسات النسخة الرابعة منها بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وعبر ديوكوفيتش عن إعجابه بفكرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإقامة دورة «الألعاب الحكومية»، التي يتنافس فيها العديد من الرياضيين في مجموعة من الألعاب.

وكان اللاعب صرح بالفعل عن رغبته في المشاركة بدورة الألعاب الحكومية، حال تلقى دعوة لذلك، وقال: «دورة الألعاب الحكومية فكرة رائعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خاصة فيما تضمه من منافسات احترافية ومسابقات ترفيهية رياضية».

وأضاف «إذا تسنى لي الحصول على دعوة في الأعوام المقبلة، ولو على سبيل بطاقات الدعوة في لعبة التنس، فلن أتردد إطلاقا بل سأتشرف بالمشاركة وأن أكون جزءا من هذا الحدث الكبير».

وودع ديوكوفيتش بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بالخسارة من الروسي دانييل ميدفيديف المصنف السابع عالميا، والثالث للبطولة من نصف النهائي.