مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي - كوتون 20:00
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي - نيوكاسل 16:30
أرسنال - بونموث 19:00
تشيلسي - ليدز 19:00
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد - إشبيلية 00:00
الدوري الإيطالي
فيورنتينا - ميلان 23:45
الدوري الألماني
شتوتغارت - بايرن ميونيخ 21:30
الدوري الفرنسي
سان جيرمان - نانت 00:00
كأس آسيا تحت 20
إيران - أستراليا 14:00
سورية - إندونيسيا 16:00
العراق - أوزبكستان 18:00
فيتنام - قطر 18:00
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