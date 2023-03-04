مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - كوتون 20:00

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي - نيوكاسل 16:30

أرسنال - بونموث 19:00

تشيلسي - ليدز 19:00

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد - إشبيلية 00:00

الدوري الإيطالي

فيورنتينا - ميلان 23:45

الدوري الألماني

شتوتغارت - بايرن ميونيخ 21:30

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - نانت 00:00

كأس آسيا تحت 20

إيران - أستراليا 14:00

سورية - إندونيسيا 16:00

العراق - أوزبكستان 18:00

فيتنام - قطر 18:00

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