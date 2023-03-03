رفض

رفض مسؤول بارز التحدث إلى وسائل الإعلام، التي كانت تنتظر في المنطقة المختلطة، عقب مباراة مهمة خاضها ناديه المحترف أخيراً، إذ خرج المسؤول المعني مسرعاً من الملعب.

انتخابات

بدأ مسؤول ينوي الترشح لانتخابات اتحاد رياضي في لعبة فردية، في إنهاء كل مسؤولياته الأخرى، من أجل الترشح لرئاسة الاتحاد، والتفرغ لإدارته، بعدما فقد مناصب رياضية كثيرة من قبل.

نتائج

تساءل ممثلو وسائل إعلام عن سبب عدم قيام جهة منظمة بنشر نتائج إنجازات عدة حققها لاعبون ولاعبات في بطولة عالمية، استضافتها الإمارات في الفترة الأخيرة، بينما ركزت في تقاريرها على الاجتماعات وتصريحات المسؤولين.