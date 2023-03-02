لوب بطل المرحلة الرابعة في رالي أبوظبي الصحراوي

فاز سائق لفريق البحرين ريد إكستريم الفرنسي سيباستيان لوب بالمرحلة الرابعة من رالي أبوظبي الصحراوي 2023 اليوم ليعزز بذلك مساعيه للفوز بلقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.



وجمع لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر أكبر عدد من نقاط البطولة اليوم من خلال الفوز بالمرحلة قبل الأخيرة للرالي بفارق 6 دقائق و 59 ثانية على الجنوب افريقي هيندريكس لاتيجان بسيارة تويوتا.



وخرج ناصر العطية من الحدث الليلة الماضية بعد حادث كبير في المرحلة الثالثة ما يعني أن لوب سيضمن ان يحتل الصدارة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراويةلعام 2023 عند الانتهاء من رالي أبوظبي الصحراوي غداً.



وإذا تمكن بطل العالم للراليات تسع مرات من تحقيق انتصار آخر في المرحلة الأخيرة غداً، فسيحظى بميزة صدارة البطولة بفارق 16 نقطة على القطري قبل التوجه لخض غمار الجولة الثالثة من البطولة في أبريل في المكسيك، يليها جولات الأرجنتين والمغرب.



وسجل السعودي يزيد الراجحي، ثالث أسرع زمن في اليوم بسيارته التويوتا، خلف لوب بتسع دقائق، ويتصدر لوب حاليا رالي أبوظبي الصحراوي بفارق 10 دقائق و 27 ثانية عن الفائز في رالي 2018 مارتن بروكوب بسيارة فورد رابتور، ويحتل دينيس كروتوف بسيارة ميني المركز الثالث الإجمالي على المنصة.



وكان قد تأخر انطلاق المرحلة الرابعة ساعتين بسبب الضباب الكثيف اليوم، ما أدى لتقصير المرحلة والتي كانت الأطول في الرالي إلى مسافة 173 كم بدلاً من 308 كم للسيارات. اما المرحلة الأخيرة فيبلغ مسافتها 206 كم وتؤدي إلى نهاية الرالي في أبوظبي بعد ظهر الغد.