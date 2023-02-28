نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية.

وبموجب القرار، يتولى سالم سعيد سالم السبوسي رئاسة مجلس إدارة النادي، وعضوية كلاً من أحمد محمد راشد المزروعي، ومبارك عبيد مبارك المنصوري، وعبد الله حمد علي المري، وسند مبارك المزروعي.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.