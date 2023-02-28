محمد الشرقي يؤكد دعم الفجيرة للألعاب الرياضية بجميع أشكالها

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لدعم الألعاب الرياضية بجميع أشكالها، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتنظيم البطولات الرياضية واستضافتها في الإمارة، بما يسهم في تعزيز حضورها في قطاع الرياضة على المستوى العربي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه (بريميرليغ كاراتيه1)، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وأنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونائبه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه.

وتوج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في البطولة التي أقيمت برعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، واللاعبين المشاركين من مختلف أندية دول العالم.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للبطولة، وأهدافها التي تخدم القطاع الرياضي عموماً، ورياضة الكاراتيه على وجه الخصوص، وتستقطب اللاعبين الشباب من مختلف أندية العالم للتنافس في الفجيرة، مؤكداً توفير كل أشكال الدعم لإنجاح الحدث وخدمة الرياضة على مستوى الدولة والعالم.