دائرة

وضع مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، دائرة حول اسمي بندر الأحبابي، وإريك، خلال المحاضرة التي ألقاها على اللاعبين قبل مباراة السوبر، مطالباً إياهما بوقف خطورة نجمي الزعيم، إذا ما أرادوا الفوز باللقب.

زيارة

قطع مشجع عيناوي زيارته للسعودية رفقة أسرته لحضور مباراة السوبر، إذ حضر قبل اللقاء بساعات لتشجيع الزعيم، لكنه خرج بخيبة أمل بعد أن تعرض فريقه للخسارة بهدف دون ردّ.

وعد

تلقّى لاعب مقيم وعداً من إدارة ناديه بتعديل عقده بداية من الموسم المقبل، بعدما أصبح أساسياً في تشكيلة الفريق على حساب لاعب أجنبي تم التعاقد معه بمقابل مادي كبير.