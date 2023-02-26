مباريات اليوم
نصف نهائي أبطال آسيا
الدحيل - الهلال 19:00
نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
مان يونايتد - نيوكاسل 20:30
الدوري الفرنسي
مرسيليا - سان جرمان 23:45
الدوري الإنجليزي
توتنهام - تشلسي 17:30
الدوري الإسباني
بلباو - جيرونا 17:00
ألميريا - برشلونة 21:30
إشبيلية - أوساسونا 00:00
الدوري الإيطالي
بولونيا - إنترميلان 15:30
ميلان - أتلانتا 23:45
الدوري الألماني
فرايبورغ - ليفركوزن 18:30
البايرن - يونيون برلين 20:30
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