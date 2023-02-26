مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

نصف نهائي أبطال آسيا

الدحيل - الهلال 19:00

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

مان يونايتد - نيوكاسل 20:30

الدوري الفرنسي

مرسيليا - سان جرمان 23:45

الدوري الإنجليزي

توتنهام - تشلسي 17:30

الدوري الإسباني

بلباو - جيرونا 17:00

ألميريا - برشلونة 21:30

إشبيلية - أوساسونا 00:00

الدوري الإيطالي

بولونيا - إنترميلان 15:30

ميلان - أتلانتا 23:45

الدوري الألماني

فرايبورغ - ليفركوزن 18:30

البايرن - يونيون برلين 20:30

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