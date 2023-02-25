%480 نسبة ارتفاع جوائز «تنس دبي» للسيدات منذ انطلاقها في 2001

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في «سوق دبي الحرة» ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس صلاح تهلك، عن زيادة بلغت 480% في الجوائز المالية لبطولة السيدات للاعبات المحترفات منذ انطلاقتها عام 2001، ويسدل الستار اليوم عن نسختها الـ23 البالغ جوائزها 2.9 مليون دولار، والمصنفة ضمن بطولات 1000 نقطة.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت بطولة السيدات على مدى السنوات نمواً متميزاً في استضافتها أشهر نجمات الكرة الصفراء على مستوى العالم، بالصورة ذاتها لتواجد أفضل تسع لاعبات من المصنفات الـ10 الأول و17 لاعبة من المصنفات الـ20 الأول عالمياً في النسخة الحالية، في نجاحات ترافقت منذ انطلاقة النسخة الأولى للاعبات المحترفات عام 2001، في قدرة بطولة دبي على الارتقاء التصنيفي من حيث النقاط الممنوحة للمتوجات من 500 إلى 1000 نقطة، التي جاءت بالتوازي مع زيادة في حجم الجوائز المالية على مدار 23 عاماً من عمر البطولة بنسبة بلغت 480%».

وأوضح: «انطلقت بطولة السيدات عام 2001 بإجمالي جوائز بلغ 560 ألف دولار، منها 90 ألفاً للفائزة باللقب، لترتفع إجمالي الجوائز على مدار الأعوام الماضية لتسجل 2.9 مليون دولار في النسخة الحالية».

وأضاف: «ينعكس نجاح البطولة بشكل إيجابي على مكانتها وسمعتها، إذ دائماً ما يتحدث اللاعبون في بطولة الرجال أو اللاعبات في بطولة السيدات عن تجربتهم في دبي، ويشاركون روعة الأجواء التنافسية والمريحة التي نسعى على الدوام كجهة منظمة لتوفيرها، كما أنهم يشيدون بالتعامل والدعم اللذين يحظون بهما هنا في دبي، لتقطع بطولة السيدات شوطاً طويلاً منذ تتويج الأسطورة السويسرية مارتينا هينغز بلقب النسخة الافتتاحية 2001، ما أسهم من نجاحات في ترسيخ مكانة (تنس دبي) للسيدات ضمن أجندة بطولات رابطة محترفات التنس لفئة 1000 نقطة، من ضمن مجموعة مميزة مؤلفة من 10 بطولات مصنفة في أعلى مستوى جولة اتحاد لاعبات التنس للمحترفات».

وتابع: «نحصل على دعم مستمر من رابطة محترفات التنس وجميع شركائنا، الأمر الذي أتاح لنا زيادة إجمالي محفظة الجوائز بشكل كبير، ومنها على سبيل الذكر الزيادة بنسبة 51% عن آخر مرة كانت فيها (تنس دبي) ضمن بطولات رابطة محترفات التنس 1000 نقطة في نسخة 2021، التي بلغت جوائزها 1.8 مليون دولار، مقارنة بـ2.9 مليون دولار في نسخة 2023».

89 دقيقة تُقرب شفيونتيك من «دلة دبي»

اقتربت المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك من تحقيق حلم رفع «دلة دبي»، بعد أن باتت على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقبها الأول تاريخياً في بطولات «تنس دبي» للسيدات، المقامة منذ السبت الماضي على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، ويسدل الستار عليها مساء اليوم ضمن سلسلة بطولات رابطة اللاعبات المحترفات من فئة 1000 نقطة، والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار.

ونجحت البولندية شفيونتيك في حجز مقعدها إلى نهائي النسخة 23 في «تنس دبي» للسيدات، بتغلبها أمس على الأميركية كوكو غوف المصنفة السادسة عالمياً، بواقع مجموعتين دون رد، في مباراة اقتصرت على 89 دقيقة، أقيمت على الاستاد الرئيس في ملاعب «سوق دبي الحرة».

وتعد محاولة شفيونتيك في حصد لقب «تنس دبي» الثالثة لها على التوالي، بعد أن ودعت في نسخة العام الماضي من الدور الثاني أمام اللاتفية إيلينا أستابينكو، وسبقتها في 2021 بالخروج من الدور الثالث.

واحتاجت إيغا إلى 52 دقيقة للفوز في المجموعة الأولى (6-4)، قبل أن تنهار منافستها الأميركية غوف في المجموعة الثانية، ما فتح الطريق للمصنفة الأولى عالمياً لحسم المجموعة الثانية في 37 دقيقة وبنتيجة (6-2).

وتلتقي المصنفة الأولى عالمياً شفيونتيك في المباراة النهائية اليوم الحسناء التشيكية باربورا كريتشكوفا المصنفة 30 على العالم، بعد أن نجحت كريتشكوفا في إقصاء المصنفة الثالثة على العالم الأميركية جيسكا بيغولا، بفوز التشيكية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-1 و5-7 و6-صفر).