الإمارات تنظم كأس العالم للقدرة.. أول «بطولة خضراء» في التاريخ

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للقدرة، تفاصيل الاستعدادات لتنظيم السباق الذي سيقام بعد غدٍ بقرية بوذيب العالمية للقدرة، لمسافة 160 كلم، على ست مراحل في قرية بوذيب الدولية للقدرة بمنطقة الختم بأبوظبي، بمشاركة 126 فارساً من 36 دولة.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحافي أقيم، أمس، بفندق ريتز كارلتون، بحضور الوفود المشاركة والإداريين والمشرفين والأطباء البيطريين والحكام والإعلاميين، أنها تتوقع أن تنظم أبوظبي بطولة استثنائية غير مسبوقة، إذ تم إطلاق اسم «البطولة الخضراء» عليها، خصوصاً أنها أول بطولة مستدامة وصديقة للبيئة في تاريخ بطولات العالم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن التفاصيل، بحضور المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق مدير البطولة، أحمد السويدي، ورئيس عام قنوات أبوظبي الرياضية وياس عضو اللجنة المنظمة العليا يعقوب السعدي، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، صالح الجزيري، ومديرة دائرة القدرة في الاتحاد الدولي كريستينا أبودية، والمدير الفني بالاتحاد الدولي شارون.

من جهته، قال أحمد السويدي، إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الإمارات لرياضة القدرة، جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الأبطال، وكذلك في تنظيم واستضافة هذه البطولة للمرة الثالثة في بوذيب.

وأوضح: «حظيت بطولة العالم للقدرة في بوذيب، بدعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الرئيس الشرفي للبطولة، عند تقديم ملف طلب الاستضافة، وأيضاً بعد الفوز بالاستضافة، بتوفير كل الاحتياجات بترتيبات متكاملة لتقديم بطولة رائعة ومتميزة تسعد الجميع، ونتقدم بالشكر إلى سموه على هذا الدعم».

وختم: «نتوجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للفروسية على ثقته بمنح قرية بوذيب استضافة البطولة، وهي ثقة نابعة عن قناعة بما لدى الإمارات من سمعة طيبة في تنظيم كبرى البطولات العالمية، ومن بنية تحتية لقرية بوذيب بأفضل المعايير الدولية».

في المقابل، قالت مندوبة «نعم نحن خضر» سارة كنج، إن الأعمال الخضراء التي تمت خلال الاستعدادات لاستضافة البطولة تجعلها أول نسخة صديقة للبيئة، لافتة إلى أن قرية بوذيب اتبعت الخطوات اللازمة بشكل رائع، لتصبح الإمارات أول دولة تنظم بطولة تلقب بـ«البطولة الخضراء»، بينما أشادت شارون، المندوب الفني، بالتطور الكبير في القرية في خلال فترة وجيزة لم تتعدَّ الشهرين.

بدوره قال سعيد الفزاري: «تزودنا البطولة بمنصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي وتراثها العريق في الفروسية التي تحظى بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة».

وتابع: «تسهم هذه الفعاليات في استقطاب المزيد من الزوار، لاكتشاف وجهتنا وتجاربها السياحية والثقافية، وكرم ضيافتها الأصيل، إلى جانب ترسيخ مكانتها عاصمة لأرقى البطولات الرياضية الدولية، خصوصاً الفروسية وسباقات القدرة.

ونشكر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وقرية بوذيب العالمية للقدرة، والاتحاد الدولي للفروسية على هذا التنظيم الناجح».

ومن جانبها، شكرت كريستينا أبودية الجهود الكبيرة لحكومة الإمارات واتحاد الفروسية والدعم من خلال رؤى جيدة، وهذا أمر إيجابي، وستبقى البطولة خالدة وتاريخية على الأعوام.

25 كاميرا منوّعة تنقل البطولة

قال رئيس عام قنوات أبوظبي الرياضية وياس عضو اللجنة المنظمة العليا، يعقوب السعدي: «ندرك حجم البطولة، وما تتطلبه للتغطية والنشر والبث، وبالتأكيد التجربة والممارسة والخبرة جعلتنا جميعاً قادرين على خوض التحدي برؤية جديدة وفكر جديد».

وواصل: «بالنسبة لنا في أبوظبي للإعلام، عبر أبوظبي الرياضية وقناة ياس، أؤكد أن تغطيتنا لبطولة العالم للقدرة ستتم وفق أعلى معايير النقل التلفزيوني التي ابتكرناها نحن في قناة ياس، وسننقل البطولة عبر 25 كاميرا منوعة ومختلفة، وهو عدد غير مسبوق».