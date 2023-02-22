تجاوزات

شكا عدد من مشجعي شباب الأهلي عبر «تويتر» قيام لاعب الهلال السعودي علي البليهي غير رياضية تجاه المشجعين أثناء مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا باستاد الجنوب في الدوحة، مشيرين إلى أن هذا التصرف سبب توقف المباراة والغضب الذي أصاب المشجعين بسبب تجاوزات الدولي السعودي.

أداء

وصف مشجعون لاتحاد كلباء على «قروب واتس أب» آخر 65 دقيقة من المباراة التي جمعته مع العين وانتهت عيناوية 3-2، بأنها أفضل فترة زمنية خاضها كلباء في الموسم الجاري، وأنه لم يستحق الخسارة في المواجهة القوية التي أقيمت ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

شرط

اشترط مدرب في أحد أندية دوري المحترفين بكرة القدم زيادة المخصصات المالية لطاقمه المساعد قبل التوقيع على تجديد عقده مع النادي، وذلك خلال المفاوضات التي تجري بينه وإدارة النادي للاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل.