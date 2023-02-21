المنصوري يحلق بلقبين في ختام «دبي كايت سيرف»

حصد نجم المنتخب الوطني محمد المنصوري الصدارة في فئتين الأولى «توين تيب - مواطنين» ضمن الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة «كايت سيرف» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين في شواطئ جزر دبي ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2022-2023.

وتقدم المنصوري على زميليه غيث الغيث «الوصيف» وأحمد عبدالكريم الكعبي «الثالث»، أما الثانية فكانت في منافسات الاستعراضات الحرة متقدماً على زميليه غيث الغيث «الوصيف» وعبدالله عيسى آل علي «الثالث».

وتوج رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أبطال المنافسات في اليوم الختامي للسباق.