الجولة 22 لدوري «الأولى» تنطلق اليوم بقمة «البقاء»

يستضيف «سيتي» ضيفه بينونة في افتتاح الجولة 22 بدوري الدرجة الأولى، وتُقام المباراة في الملعب الرئيس الثاني لنادي النصر. وتعتبر المباراة بمثابة «قمة البقاء» بالنسبة للفريقين، إذ يحتل بينونة المركز الـ15 برصيد 15 نقطة، بينما لدى «سيتي» 13 نقطة في المركز الـ16 في الترتيب العام لأندية الدوري والذي يشارك فيه 17 فريقاً.

وكانت نتيجة الذهاب انتهت لصالح بينونة (3-1)، مما يجعل المباراة ذات أهمية بارزة. وفي بقية المباريات، يلتقي غداً الرمس مع التعاون، ويواجه الذيد مسافي،

ويلتقي فرسان هسبانيا مع الجزيرة الحمراء. بينما يلعب بعد غدٍ العروبة مع دبا الحصن، والإمارات مع «غلف اف سي»، والعربي مع الحمرية، وحتا مع الفجيرة.

ويتصدر حتا ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة يليه دبا الحصن برصيد 41 ثم الإمارات بـ38 والحمرية 36، والعربي ومصفوت ولكل منهما 33.