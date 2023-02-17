محمد بن راشد يشهد مهرجان المرموم للهجن

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بميدان المرموم، فعاليات اليوم السادس لمهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، حيث تابع سموّه تحديات الرموز في سن اليذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، التي أقيمت على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز سن اليذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، عقب نهاية الشوط السادس لتحديات الفترة المسائية، إذ تسلم مضمرا «هجن الشحانية» محمد خالد العطية وجابر سالم فاران المرّي، عقب فوز «ميان» بالكأس و«لازم» ببندقية لليذاع البكار والجعدان المفتوح، بينما تسلم علي جميل الوهيبي ومحمد عتيق زيتون المهيري، مضمرا «هجن الرئاسة»، كأس وبندقية اليذاع المحليات عن طريق «معزة» و«مشكور».

وأقيمت تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، أمس، لمسافة ستة كيلومترات، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، وتنافست المؤسسات الكبرى على مدار 15 شوطاً جاءت قوية ومثيرة.

وتألقت «هجن الشحانية» بقيادة المضمر سالم فاران المرّي، من خلال أول التحديات لليذاع البكار، الذي ذهب لقبه إلى «الناوية» التي حققت توقيتاً قدره 8:51:2 دقائق.

بينما كان التميز من نصيب «هجن الرئاسة» في ثاني الأشواط لليذاع الجعدان، الذي قاد من خلاله المضمر محمد زيتون المهيري «شاهين» إلى الصدارة بتوقيت بلغ 8:52:8 دقائق.

وكسبت «وزن» لـ«هجن الشحانية» بقيادة المضمر محمد خالد العطية، لقب الشوط الثالث لليذاع البكار، بعد أن قطعت رحلة السباق في زمن بلغ 8:55:0 دقائق.

وحقق المضمر محمد زيتون المهيري اللقب الثاني لـ«هجن الرئاسة» في الأشواط الرئيسة، من خلال فوز «شاهين» بصدارة اليذاع الجعدان بتوقيت وقدره 8:55:0 دقائق، وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «الجازي» لـ«هجن الشحانية» تحت قيادة المضمر جابر سالم فاران المرّي وبلغ 8:48:1 دقائق.

وتتوقف السباقات ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023) اليوم على أن تعاود عجلة التحديات غداً، من خلال أول تحديات سن الكبار ممثلاً ذلك في سباقات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، التي ستقام لمسافة ثمانية كيلومترات على مدار 28 شوطاً، بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية.

«ميان» تظفر برموز سن اليذاع.. و«لازم» بالبندقية لليذاع البكار والجعدان المفتوح.



«هجن الرئاسة» ترفع كأس وبندقية اليذاع المحليات عن طريق «معزة» و«مشكور».