رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة المرموم في دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن وفي مقدمتها تعزيز رؤية الدولة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسريع إنجاز مستهدفاتها الوطنية لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة ومواكبة متطلبات المستقبل بما يحقق تطلعات شعبها نحو مزيد من النماء والازدهار إلى جانب ترسيخ تنافسيتها ومكانتها العالمية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

• رئيس الدولة ومحمد بن راشد بحثا تعزيز رؤية الدولة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسريع إنجاز مستهدفاتها الوطنية لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة.