نادي حتا يستضيف فعاليات أسبوع شركات كرة القدم

استضاف نادي حتا «أسبوع شركات كرة القدم»، الذي تنظمه شركات الكرة بأندية دبي، تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، لتطوير قدراتها من خلال عرض مبادراتها التنظيمية والفنية والمجتمعية. ونظم حتا فعاليات متنوعة، منها مهرجان للبراعم للتشجيع على ممارسة الرياضة، ومحاضرات عن الاحتراف لمواهب الأكاديميات، وتختتم غداً بيوم رياضي مفتوح. وتستمر الفعاليات في شباب الأهلي من

20 إلى 26 الجاري، والوصل (27 الجاري إلى الخامس من مارس المقبل)، بينما استضافت

شركة النصر الفعاليات الأسبوع الماضي.