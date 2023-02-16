3 ألقاب لـ «هجن الرئاسة» في «مهرجان المرموم»

تألقت هجن الرئاسة في منافسات الرموز لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم للهجن، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان.

وهيمنت هجن الرئاسة على كأس اللقايا البكار المفتوح بواسطة «الذاير»، التي قادها المضمر محمد زيتون المهيري، وأضاف المضمر نفسه اللقب الثاني لهجن الرئاسة توالياً من خلال قيادته «الباهر» لحصد بندقية اللقايا الجعدان المفتوح.

وتألقت هجن الشحانية من خلال تحدي اللقايا البكار المحليات، عندما قاد المضمر جار الله عقيل المري «الجساسية» لحصد الكأس، وعاد المضمر محمد زيتون المهيري ليكمل ثلاثية هجن الرئاسة عن طريق «الماهر»، الذي حصد بندقية اللقايا الجعدان المحليات.

في المقابل، تألقت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور لها ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن، من خلال ظهورها في تحديات سن اللقايا.

وأهدت «الشاهينية» شعار هجن الرئاسة لقب الشوط الرئيس للقايا البكار، تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، وتألق «رعاب» المملوك للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود في ثاني الأشواط للقايا الجعدان، بقيادة المضمر خالد عبدالله شريم.

وقاد جابر سالم فاران شعار هجن الشحانية إلى نيل لقب الشوط الثالث للقايا البكار عن طريق «نوايا»، كما حصل شعار الشحانية على صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان بواسطة «تاجر»، والمضمر محمد خالد العطية.