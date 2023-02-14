بلعمري

علمت «الإمارات اليوم» أن الوصل اقترب من التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع الوداد المغربي، إذ من المقرر أن يتم قيده بدلاً من البرازيلي غابرييل دي سوزا.

تفضيل

فضل أحد أندية المقدمة في لعبة جماعية عدم الزج بلاعبيه في استحقاق مهم للمنتخب الوطني وذلك خشية إصابة اللاعبين فضلاً عن ارتباط النادي في بطولة إقليمية كبيرة الشهر المقبل.

مستحقات

قال مقربون من وكيل أحد اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين إن مسؤول بارز في النادي وعد بسداد كامل مستحقات الوكيل بعد قيامه بإكمال صفقة انتقال اللاعب

إلى النادي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.