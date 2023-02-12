أبرز مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري «الهواة»

الفجيرة - العروبة 17:20

التعاون - العربي 17:20

الحمرية - الذيد 17:25

غلف إف سي - حتا 17:25

الدوري الإنجليزي

ليدز - مان يونايتد 18:00

سيتي - أستون فيلا 20:30

الدوري الإسباني

سيلتا فيغو - أتلتيكو 19:15

بلد الوليد - أوساسونا 21:30

فياريال - برشلونة 00:00

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - فيورنتينا 21:00

نابولي - كريمونيزي 23:45

الدوري الألماني

كولن - فرانكفورت 20:30

الدوري الفرنسي

كليرمونت - مرسيليا 21:00

ليون - لانس 23:45

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