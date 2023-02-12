أبرز مباريات اليوم
دوري «الهواة»
الفجيرة - العروبة 17:20
التعاون - العربي 17:20
الحمرية - الذيد 17:25
غلف إف سي - حتا 17:25
الدوري الإنجليزي
ليدز - مان يونايتد 18:00
سيتي - أستون فيلا 20:30
الدوري الإسباني
سيلتا فيغو - أتلتيكو 19:15
بلد الوليد - أوساسونا 21:30
فياريال - برشلونة 00:00
الدوري الإيطالي
يوفنتوس - فيورنتينا 21:00
نابولي - كريمونيزي 23:45
الدوري الألماني
كولن - فرانكفورت 20:30
الدوري الفرنسي
كليرمونت - مرسيليا 21:00
ليون - لانس 23:45
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