أبرز مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

دبا - الوصل 17:30

البطائح - بني ياس 17:30

العين - الجزيرة 20:15

كأس العالم للأندية

الهلال - ريال مدريد 23:00

فلامينغو - الأهلي 19:30

دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي - الهلال 17:00

بيترو أتلتيكو - القبائل 17:00

الترجي - المريخ 20:00

الدوري الإنجليزي

وست هام - تشيلسي 16:30

أرسنال - برينتفورد 19:00

ليستر سيتي - توتنهام 19:00

الدوري الإيطالي

ليتشي - روما 21:00

الدوري الألماني

ميونيخ - بوخوم 18:30

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