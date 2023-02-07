تألق إيطالي أردني في ثانية جولات كاياك صيد الأسماك

اختتمت بنجاح في شواطئ جزر دبي منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2022-2023.

وحسم المتسابق الإيطالي ستيفان ستينكلير المنافسة مبكراً في فئة مجموع الأسماك العام لأنواع الجد والسكل والضلع والجش حيث اصطاد سمكة الجد بوزن 11 كلغ كانت كافية لتصدره الترتيب العام، فيما حل ثانياً المتسابق الأردني محمد عزمي عطا والذي شارك برفقة ابنه حمزة في قارب واحد واصطادا سمكتي (الجش) بوزن 5.2 كلغ، وجاء ثالثاً المتسابق الفرنسي كريم أزواغ الذي اصطاد سمكة (الضلع) بوزن 2.9 كلغ.

ونال المتسابق الأردني معتصم عبدالله جائزة الفئة الأصعب والأقوى، حيث نجح في اصطياد سمكة واحدة بوزن 9.6 كلغ.