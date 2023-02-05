«دينامو» يقهر الإفريقي ويبلغ نهائي «سلة دبي»

واصل الوافد الجديد فريق «دينامو» اللبناني سلسلة مفاجأته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بفوزه على الإفريقي التونسي بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (81-78)، في مباراة جمعتهما أمس على صالة نادي النصر في دبي، لحساب نصف نهائي البطولة المقامة منذ 27 يناير الماضي في نسختها الـ32، ويسدل الستار عليها مساء اليوم.

وفرض فوز «دينامو» على نهائي النسخة الحالية ألوان «الأرز» اللبناني، إذ سيواجه الفائز من لقاء الرياضي اللبناني ومواطنه «بيروت» الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وبات «دينامو» على بعد خطوة من أن يصبح خامس الأندية اللبنانية تتويجاً بلقب سلة دبي.

ويدين «دينامو» في الفوز لتألق محترفه الأميركي والتير ليمون جونير بتسجيله 21 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل في المباراة لصالح التونسي كريم عز الدين بتسجيله 23 نقطة.

8000 دولار للمتميزين في حفل الختام

أكد مدير شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث، الشريك مع «بريزما» لإدارة العلاقات العامة في تنظيم بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ناجي الجابري، أن الشركات الراعية للنسخة 32، ستقدم جوائز مالية تشجيعية للمميزين من لاعبين ومدربين خلال حفل الختام يبلغ إجماليها 8000 دولار.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشركات الراعية للحدث ستقدم جوائز مالية لثمانية لاعبين مميزين بالبطولة، وهي: أفضل صانع ألعاب، وجناح، ولاعب ارتكاز، وهداف البطولة، وهداف النقاط الثلاث، واللاعب الشامل، واللاعب الواعد، بجانب جائزة أفضل مدرب، على أن ينال كل منهم 1000 دولار».