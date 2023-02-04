التونسي السعيدي مدربا لفريق اليد في نادي الشارقة

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن التعاقد مع المدرب التونسي سامي السعيدي لقيادة فريق رجال كرة اليد، خلفاً للمدرب الجزائري سفيان حيواني.

ووضعت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة ثقتها بمدرب المنتخب التونسي وفريق النجم الرياضي الساحلي السابق سامي السعيدي، والذي يعد من الأسماء المعروفة في كرة اليد الإفريقية والعربية ويملك سيرة ذاتية حافلة بالألقاب كلاعب ومدرب، حيث سبق له التتويج مع النجم الساحلي التونسي بلقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال 2019، بالإضافة الى تجارب متعددة خارج تونس أبرزها في فرنسا وقطر والإمارات.

يذكر إن الملك الشرقاوي يستعد للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.