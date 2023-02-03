منتخب الجودو يترقب اليوم قرعة «باريس غراند سلام»

تُجرى اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، مراسم قرعة بطولة (باريس غراند سلام للجودو لعام 2023)، والتي تُقام منافساتها يومي 4 و5 الجاري، بعد أن تقدم حتى الآن 535 لاعباً ولاعبة من 85 دولة للمشاركة في المنافسات. ويترقب منتخب الجودو نتائج القرعة، خصوصاً أن البطولة تكتسب أهمية كبرى حيث إنها فرصة كبيرة أمام اللاعبين لتجميع النقاط التأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

وأكمل المنتخب إعداده البدني والفني للمنافسات التي ستنطلق غداً في قاعة أكوور. واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات في اتصال هاتفي على سير الأمور ودخول المنتخب في أجواء المنافسات، وطالب المنتخب ببذل أقصى جهد لبلوغ منصة التتويج في ظل منافسة قوية متوقعة على ضوء مشاركة أبطال العالم المصنفين دولياً في مختلف الفئات.

ويشارك المنتخب بأربعة لاعبين هم، جورام أرام في وزن تحت 66 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم، بالإضافة إلى لاعبتين هما ميثاء النيادي في وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان في منافسات تحت 57 كجم.

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لاعباً ولاعبة من 85 دولة يشاركون في بطولة فرنسا الدولية.