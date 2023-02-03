رفض

ذكرت صحيفة «إي إس بي إن» أن نادي هوراكان الأرجنتيني رفض عرضاً من نادي الوصل لاستعارة المدافع الأرجنتيني لوكاس ميرولا حتى نهاية الموسم مقابل 200 ألف دولار، مشيرة إلى أن المدرب خوان أنطونيو بيتزي أبدى رغبته في ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً خلال فترة الانتقالات الحالية.

حكم

رغم تخليه عن الشارة الدولية في 2019 إلا أن الحكم السابق حمد علي يوسف ظل يتميز في قيادة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ما أفقده والصافرة الإماراتية فرصاً مهمة لإدارة مباريات في المحافل الدولية.

بيانيتش

أكد مراقبون بأن عودة لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش إلى صفوف الشارقة بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة والإيقاف منحت «الملك» دفعة قوية في كأس رئيس الدولة وأسهم بشكل مباشر في تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على النصر.