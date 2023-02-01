تأهل فريق «إيه أم» لنهائي كأس دبي الفضية للبولو

تأهل فريق «إيه أم»، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، إلى نهائي بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023، بفوزه على فريق بنجاش 7-5، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة. وفي مباراة ثانية بالجولة نفسها حقق فريق الإمارات فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق «الحبتور إيفزا» 12-10.

وتقام البطولة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ومن المقرر أن يقام النهائي يوم السبت المقبل. ولاتزال بطاقة التأهل الثانية للمباراة النهائية متاحة أمام بقية الفرق، حيث تقام غداً مباراتان، يلتقي فيهما فريق «الإمارات» مع «بنجاش»، و«الحبتور إيفزا» مع «ذئاب دبي كافو».