شباب الأهلي يحلق في سماء ملعب الإمارات

تأهل شباب الأهلي إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة عقب فوزه على الإمارات بهدفين دون رد في دور الـ16، أمس، على استاد نادي الإمارات، ليصعد «فرسان دبي» لمواجهة الفائز من خورفكان والعين في دور الثمانية.

وفرض «فرسان دبي» أسلوب لعبه في الشوط الأول ولكن من دون خطورة على مرمى «الصقور»، بينما شهد الشوط الثاني تفوق شباب الأهلي بعدما أحرز البرازيلي يوري سيزار الهدف الأول من مجهود فردي (50)، وأضاف الإيراني أحمد نورالله الهدف الثاني بتسديدة رائعة «على الطائر» دخلت المرمى (54)، ورغم تحسن أداء فريق الإمارات ولكن حافظ «فرسان دبي» على أفضليته وأهدر أكثر من فرصة محققة لتنتهي المباراة بتأهله إلى ربع النهائي.