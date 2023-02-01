منصب

قال مقربون من مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين، إنه يستعد لشغل منصب جديد في النادي، كونه يحظى بثقة كبيرة من مجلس إدارة النادي، الذي يسعى لإحداث تغييرات جديدة في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى حصد الألقاب والبطولات في أعقاب الدعم المالي الكبير الذي يحظى به.

مأزق

أصبح أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في مأزق، بعدما وافق على رحيل لاعب من صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، في الوقت الذي لم يتعاقد فيه النادي مع بديل، ما أسهم في شعور الجمهور بالقلق على وضع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

مفاوضات

طلب مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين منحه مهلة للتفكير في العرض المقدم من النادي، من أجل تمديد عقده، خصوصاً أن نتائج الفريق متراجعة نوعاً ما، فيما يبحث المدرب عن الوضعية الجيدة واستعادة الفريق نتائجه الإيجابية، من أجل التفاوض من منطلق قوة، لينعكس ذلك على قيمة العقد.