راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأحد، شونغ مونغ جون رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم والوفد المرافق له.

ناقش الطرفان عدداً من المواضيع المتعلقة بكرة القدم في قارة آسيا من مسابقات وبطولات تتعلق بالأندية والمنتخبات الوطنية والحكام وتطوير الكوادر الفنية والإدارية وغيرها، إلى جانب بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الاتحادين.

حضر اللقاء محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.