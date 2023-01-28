«العميد» يستعيد روح الانتصارات بعد غياب طويل

استعاد فريق النصر ذاكرة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين بعد انتظار دام نحو ثلاثة أشهر، وذلك على حساب ضيفه الظفرة أمس، بهدف دون مقابل ضمن الجولة 14. وكافح «العميد» على مدار الشوطين لتسجيل الفوز، وخرج بالنقاط كاملة ما سيمنح لاعبيه جرعة من الاستقرار في الجولات المقبلة. ويدين الفريق بالفضل إلى لاعبه المغربي عادل تاعرابت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، بكرة رأسية في الزاوية البعيدة، وأكمل الفريقان بعدها تبادل الهجمات على المرميين، لكن النتيجة لم تتغير ليحصد بذلك النصر النقطة 11، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند 7. يُذكر أن «الأزرق» منذ فوزه في الجولة الثانية على حساب عجمان بهدفين نظيفين بتاريخ 10 سبتمبر الماضي عاش أسوأ فتراته في المسابقة، إذ لم يحقق الفوز في 11 مباراة على التوالي قبل أن يعود للطريق الصحيح أمس، بالفوز على الظفرة الذي يُعد أحد أبرز منافسيه ضمن صراع البقاء.