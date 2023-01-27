سيطرة فرنسية على ألقاب «بطولة دبي لألواح أجنحة التزحلق»

شهدت منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف)، سيطرة فرنسية على ألقاب الفئات المختلفة. ونظم البطولة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء في جزر دبي نهاية الأسبوع الماضي، وشملت أيضاً فئات هايدروفويل، والاستعراض الحر وتوين تيب. واجتذب السباق عدداً كبيراً من المتسابقين والمتسابقات من محبي هذه الرياضة المستحدثة، التي انتشرت في شواطئ الدولة لملاءمة الظروف وتوافر المعدات، مع وجود عدد من المدارس والأكاديميات، الأمر الذي شجّع مختلف شرائح المجتمع على الإقبال على ممارستها. وتعد منافسات ألواح أجنحة التزحلق (وينيغ فويل) من الرياضات البحرية الحديثة، والتي تعتمد على معدلات عالية من اللياقة وتدريب مستمر. وفرض الفرنسيون سيطرتهم، إذ أحرز بيير لويس كورسون المركز الأول للرجال، ولدى السيدات تفوقت أماندا موراني.