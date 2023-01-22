سيطرة روسية على ألقاب «دولية دبي لتنس الشباب»

فاز اللاعب الروسي بوغو مولوف بلقب بطولة دبي الدولية للشباب للتنس بنسختها الـ20، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس وأقيمت في ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي، وذلك بعد فوزه على اللاعب السويسري نيكولا جوسيج بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع (6-4)، (1-6)، (7-6). وقام بتتويج الفائزين الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي. وعاد لقب فردي البنات للروسية بولينا سكوبنتسيفا بعد تفوقها على مواطنتها الكاترينا في النهائي بمجموعتين نظيفتين وبواقع (6-4) و(6-صفر). وعلى مستوى الزوجي للذكور، فاز الثنائي السويسري جوسيج واليوناني دومينيك باللقب، وعلى مستوى الإناث توجت الروسيتان سميرينوفا وسكوبينتسيفا.