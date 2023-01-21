الدراجات المائية تستعرض على شواطئ جزر دبي

تشهد شواطئ جزر دبي، اليوم، انطلاق حدثين رياضيين بحريين الأول سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023 - والثاني منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف) واللذين ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2022-2023.

وتخطف منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية الأضواء كالعادة نظراً للتنافس الساخن والمثير الذي تشهده من محطة إلى أخرى حيث يعد السباق اليوم ثالث جولات بطولة الإمارات 2023 بعد افتتاحها بداية العام من (جزر دبي) التي احتضنت منافسات الجولة الأولى والتي شهدت حضور ومشاركة ما يصل إلى 80 متسابقاً مثلوا 11 دولة حول العالم.

ويجمع الحدث اليوم ما يزيد على 60 متسابقاً سيتنافسون على ألقاب 10 فئات على فترتين صباحية وتبدأ عند الـ10 صباحاً ومسائية وتنطلق في الثانية بعد الظهر حيث ستشهد الجولة صراعاً ساخناً على ألقاب فئات: واقف محترفين جي بي 1 وجي بي 2، ومخضرمين جي بي 2، وناشئين جي بي 3.3، وأشبال جي بي 3.2، وبراعم 3.1، وجالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2، ومواطنين جي بي 3، وسبارك جي بي 4.