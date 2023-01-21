علي مبخوت.. أفضل لاعب في «دورينا»

أعلنت أمس رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصدهم أعلى الأصوات.

وتفوق نجم وهداف فريق الجزيرة، علي مبخوت، وحصل على جائزة أفضل لاعب، متفوقاً على كل من نجم العين بندر الأحبابي، ومهاجم فريق الوصل فابيو ليما، ومهاجم الشارقة عثمان كمارا، ونجم شباب الأهلي جيسوس.

في المقابل، عادت جائزة أفضل حارس إلى علي الحوسني، حارس مرمى عجمان، بعد أن تفوق في ترتيب الأصوات على حارس الجزيرة علي خصيف، وحسن حمزة حارس مرمى شباب الأهلي.

أما في ما يتعلق بجائزة أفضل مدرب، فكانت من نصيب الصربي غوران، مدرب عجمان، والذي حقق نتائج مميزة في نوفمبر وديسمبر، متفوقاً على مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، ومدرب شباب الأهلي ليوناردو جارديم.