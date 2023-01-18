رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في "نوفمبر وديسمبر"

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن نوفمبر وديسمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب. ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: عثمان كمارا لاعب الشارقة، جيسوس لاعب شباب الأهلي، بندر الأحبابي لاعب العين، فابيو ليما لاعب الوصل وعلي مبخوت لاعب الجزيرة.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فتضم: حسن حمزة من شباب الأهلي، علي الحوسني من عجمان وعلي خصيف من الجزيرة. ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، البرتغالي ليوناردو جارديم "شباب الأهلي"، الروماني كوزمين أولاريو "الشارقة"، وجوران "عجمان".

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين، على أن يتم تسليم الفائزين الجوائز في مباريات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين.