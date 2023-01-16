عادل النقبي يُدير مباراة البحرين وعُمان

كلفت لجنة الحكام في «خليجي 25» الحكم الإماراتي الدولي عادل النقبي لإدارة مباراة البحرين وعُمان في نصف النهائي اليوم، ويعاونه علي راشد النعيمي وسبت عبيد، والكويتي عبدالله جمالي حكماً رابعاً، والكويتي عبدالهادي العنزي حكماً خامساً، وأحمد درويش (حكم فيديو)، والسعودي عبدالله الشهري (حكم فيديو مساعداً)، فيما عيَنت الكويتي محمد الشمري مقيماً لطاقم التحكيم. وعينت أيضاً في مباراة العراق وقطر، حمد المزروعي مقيماً للحكام، بينما يقود المباراة طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ، ويساعده زهو في وزهانغ شانغ، والحكم الرابع الروماني ستيفان كوفاكس، ومواطنه فاسيلي مارينيسكو (حكماً خامساً)، والصيني فيو مينغ حكماً للفيديو المساعد يعاونه الفرنسي جيرمي بيرنارد.