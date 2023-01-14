326 لاعباً يشاركون في كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجري التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى بحديقة الورقاء في دبي، بمشاركة 326 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً.

وتبدأ فعاليات البطولة في تمام الثانية ظهراً للمراحل العمرية (رجال - سيدات - شباب - شابات - ناشئين - ناشئات - أشبال (بنين وبنات)، يمثلون أندية: شباب الأهلي، الوصل، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، الذيد، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، الرمس، مسافي، البطائح، مليحة، اتحاد كلباء وأبوظبي لألعاب القوى.

وأكد الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، ناصر محمد بن عاشور، أن «بطولة كأس نائب رئيس الدولة تتمتع بأهمية كبيرة في إطار المنافسة القوية بين الأندية على التتويج بالمراكز الأولى، وتأكيد الرغبة الكبيرة في تعزيز المستويات الجيدة التي شهدتها المنافسات الماضية، لاسيما أن هناك مواهب عدة تحظى باهتمام الأندية التي تتشارك معنا الرؤى الداعمة للتوجهات التي نسعى من خلالها لاستدامة الاستراتيجية المنشودة لمستقبل اللعبة».