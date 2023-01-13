العراقي علي القيسي يدير لقاء «الأبيض» وقطر

أسندت لجنة التحكيم في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، قيادة مباراة المنتخب الوطني أمام قطر اليوم في ختام مباريات الدور الأول عن المجموعة الثانية إلى طاقم تحكيم عراقي بقيادة علي صباح القيسي، ويعاونه كل من أحمد صباح قاسم وحيدر علي، ومهند قاسم عيسى حكماً رابعاً، والمغربي رضوان جيد حكماً للفيديو المساعد ويعاونه السعودي عبدالله الشهري، والكويتي محمد باجيه الشمري مقيماً للحكام. في المقابل يدير مباراة البحرين والكويت، ضمن المجموعة نفسها، طاقم تحكيم روماني، بقيادة كوفاش ستيفان، ويساعده كل من مارين سكو فاسيلي وأرتين ميهاي،، والحكم الرابع العماني أحمد الكاف، وجيرمي بيجنارد حكماً للفيديو المساعد يعاونه الصيني فيو مينغ، والعراقي نجاح الحميدة مقيماً للحكام.