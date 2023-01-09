عادل النقبي حكماً للقاء القمة اليوم بين العراق والسعودية

أعلنت لجنة الحكام بكأس الخليج العربي عن الطاقمين التحكيميين لمباراتي اليوم ضمن المجموعة الأولى في الدور الأول بـ «خليجي 25»، حيث يدير لقاء القمة بين العراق والسعودية، الطاقم الإماراتي بقيادة عادل النقبي حكماً للساحة، ويعاونه علي النعيمي، وسبيت عبيد العلي، والحكم الرابع الصيني ما نينغ، وعلى الفيديو المساعد القطري عبدالله المري، يساعده الإماراتي أحمد عيسى درويش، والمقيم من «فيفا» إسماعيل الحافي.

ويدير لقاء عمان واليمن، الطاقم الكويتي بقيادة عبدالله جمالي للساحة، ويعاونه عبدالهادي العنزي وسيد علي، والحكم الرابع الأوزبكي تاتناشيف ليجيز، والمغربي رضوان جيد حكماً للفيديو المساعد، يعاونه الكويتي هاشم إبراهيم، ومقيم الحكام الإماراتي حمد المزروعي.

• يدير مباراة عمان واليمن الحكم الكويتي عبدالله جمالي.