الظاهري ينضم لفريق بريما في موسم 2023 للفورمولا 4

سيظهر السائق الإماراتي راشد الظاهري لأول مرة في سباق السيارات في بطولة الفورمولا 4 الإيطالية في أبريل المقبل، بعد أسبوع فقط من بلوغه الحد الأدنى لسن المنافسة وهو 15 عاماً.

وأصبح الظاهري جاهزاً للتحدي، إذ بدأ العمل مع فريق بريما الذي يعد واحداً من أقدم وأنجح الفرق الرياضية التي تنافس في بطولات المقعد الفردي – الفورمولا 4 وتخرجهم للمنافسة في سباقات الفورمولا 1. وقد بدأ الظاهري التحضير لموسم 2023.

من جانبه، قال مدير فريق بريما أنجيلو روزين: «يسعدنا أن نرحب بالبطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري في فريقنا. نعم إنه صغير السن ولكنه في الوقت نفسه مؤهل جداً كما أظهر تقدمه في مسيرته الاحترافية في سباقات الكارتينغ».