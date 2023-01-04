تنظيم دورة مدربي شطرنج لنزلاء المؤسسات العقابية

نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي ونادي دبي للشطرنج، دورة إعداد وتأهيل مدربي شطرنج ضمن فعاليات البرنامج الرياضي (نزلاء الرياضة) الموجه لفئة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي الذي يهدف إلى تأهيل النزلاء لمرحلة ما بعد الخروج وتوفير بيئة رياضية صحية داخل المؤسسات، ومنحهم الفرصة لممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وذكر بيان صحافي أن 20 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي شاركوا في الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام والتي حاضر فيها محاضرون دوليون معتمدون في رياضة الشطرنج، وتم في نهاية الدورة توزيع شهادات الحضور والمشاركة على النزلاء الدارسين.

ويأتي تنظيم هذه الدورة استمراراً لفعاليات برنامج (نزلاء الرياضة) ، ويهدف إلى تأهيل النزلاء لمرحلة ما بعد خروجهم من المؤسسة العقابية والإصلاحية من خلال تعليمهم مهنة رياضية تساعدهم على سرعة الاندماج مع المجتمع.