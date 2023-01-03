اتفاقية تعاون بين «تنس الإمارات» وأكاديمية «إل أي تي» الأميركية

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن عقد اتفاقية تعاون رياضي مع أكاديمية «إل أي تي» الأميركية سعياً لمواصلة العمل بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس وتطوير الجانب التنظيمي للبطولات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد التنس.

وتتضمن الاتفاقية توفير عدد من المستلزمات الضرورية خلال تنظيم بطولات التنس في الإمارات، إضافة إلى منح اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولات الشباب التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للتنس في دبي والفجيرة سنوياً فترة أسبوعين من التدريبات الرياضية في كاليفورنيا، بينما سيحظى اللاعبان الآخران المتأهلان إلى نصف النهائي بفترة أسبوع من الاستضافة التدريبية.

وتعتبر هذه الأكاديمية الراعي الرسمي لبطولات «الأورنج بول» للناشئين والشباب التي تعد أكبر وأفضل البطولات على مستوى العالم.

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف المرزوقي، إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة جداً لتطوير رياضة التنس ونشر ثقافة ممارستها في الدولة ووصفها بأنها تأتي في وقت مهم واستكمالاً لاتفاقيات الرعاية التي يتمتع بها الاتحاد، مؤكداً أن الاتفاقية تسهم في أن يواصل تنس الإمارات نهضته على المستويين المحلي والدولي، وأن الاتفاقية نصت على إقامة العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين.

وأشار المرزوقي إلى أن الأكاديمية الأميركية سعت لعقد الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للتنس تثميناً للجهود التي تبذل في تنظيم البطولات الدولية وخصوصاً بطولات الشباب.

• الاتفاقية تسهم في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس وتطوير الجانب التنظيمي للبطولات.