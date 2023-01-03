الجولة 13 لدوري كرة قدم الصالات تنطلق غداً

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء مباريات الجولة 13 من دوري كرة قدم الصالات، كما تقام يوم الخميس المقبل مباريات الجولة 14 من دوري الرديف لموسم 2022- 2023.

ويلعب يوم غد كل من مليحة مع خورفكان على صالة مليحة، فيما يستضيف اتحاد كلباء البطائح، وفي المباراة الثالثة يستقبل الحمرية فريق دبا الحصن.

وفي دوري الرديف يلتقي كل من خورفكان مع ضيفه الشارقة، فيما يستضيف البطائح فريق الحمرية، وتجمع المباراة الثالثة كلاً من اتحاد كلباء ودبا الحصن على صالة اتحاد كلباء.