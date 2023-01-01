«الفيكتوري» يشارك في مونديال 2023 لزوارق فورمولا1

وافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد بن مسحار، على مشاركة فريق الفيكتوري في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1)، للموسم الرياضي 2023، والذي سينطلق من سنغافورة خلال فبراير المقبل، ووجه مجلس الإدارة بتوفير كل التسهيلات والفرص الممكنة من أجل تحقيق النتائج المرجوة، والتي تتناسب مع اسم ومكانة فريق الفيكتوري أعرق الأسماء التي تنافس في السباقات العالمية.

وناقش مجلس الإدارة العديد من الموضوعات في الاجتماع الذي ترأسه بن مسحار، رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وراشد ثاني العايل المهيري، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي، والعضوين الجديدين خالد خميس بن دسمال، وعلي سعيد بن ثالث.

ورحب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بانضمام كل من خالد بن دسمال وعلي بن ثالث إلى عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية، متمنين أن يشكلا معاً إضافة جديدة للمؤسسة العملاقة.

وذكر بيان صحافي: «تطرق الاجتماع لمناقشة خطوات الإعداد الخاصة بتجهيز فريق الفيكتوري للمشاركة المرتقبة في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1)، واختيارات المتسابقين على ضوء جهود وعمل الأجهزة الإدارية والفنية للفريق، متمنين التوفيق والنجاح لأسياد البحار في المهمة الجديدة في البطولة العالمية الكبيرة التي برز فيها كمنافس عام 2015 محققاً المركز الثالث في الترتيب العام، وواصل ظهوره بعدها في الحدث بانتظام قبل التوقف بسبب جائحة كوفيد-19، في الفترة الماضية».

• مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رحب بانضمام كل من خالد بن دسمال وعلي بن ثالث إلى عضوية مجلس الإدارة.